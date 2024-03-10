Букреева (Лоскутова) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева (Лоскутова) Мария Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1896

Дата смерти

20.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букреев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
15.12.1918

Дочь: Букреева Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Букреев Сергей Сергеевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1920

Дочь: Букреева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Букреев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
10.05.1926

Сын: Букреев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Букреев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
12.07.1928

Дочь: Кургузова (Букреева) Алевтина Сергеевна

Отец ребёнка: Букреев Сергей Сергеевич

Смерть
20.12.1980

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