Букреева (Лоскутова) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1896
Дата смерти20.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1918
Дочь: Букреева Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Букреев Сергей Сергеевич
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1920
Дочь: Букреева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Букреев Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
10.05.1926
Отец ребёнка: Букреев Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
12.07.1928
Дочь: Кургузова (Букреева) Алевтина Сергеевна
Отец ребёнка: Букреев Сергей Сергеевич
Смерть
20.12.1980