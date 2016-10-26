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Криворот Сергей Яковлевич

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Место рождения

Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка

Дата рождения

1900

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Криворот Яков

Мать: Матрёна

Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лукия Сергеевна

Мать ребёнка: Криворот Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
22.11.1934

Дочь: Караштина Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Криворот Анастасия Семёновна

Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Рождение ребёнка
1940

Сын: Криворот Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Криворот Анастасия Семёновна

Смерть
1945
Причина смерти: Ранение
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