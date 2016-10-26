Криворот Сергей Яковлевич
Место рожденияУкраинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Дата рождения1900
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Криворот Яков
Мать: Матрёна
Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лукия Сергеевна
Мать ребёнка: Криворот Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
22.11.1934
Дочь: Караштина Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Криворот Анастасия Семёновна
Украинская ССР, Измаильская область, Лиманский район, с. Мало-Марьяновка
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Криворот Анастасия Семёновна
Смерть
1945
Причина смерти: Ранение