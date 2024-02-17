Караяниди Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караяниди Инна Георгиевна
Отец ребёнка: Караяниди Георгий Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караяниди Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Караяниди Георгий Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караяниди Савва Георгиевич
Отец ребёнка: Караяниди Георгий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно