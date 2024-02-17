Караяниди Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караяниди Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караяниди Инна Георгиевна

Отец ребёнка: Караяниди Георгий Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караяниди Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Караяниди Георгий Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караяниди Савва Георгиевич

Отец ребёнка: Караяниди Георгий Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караяниди Георгий Савельевич

Смерть
Неизвестно
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