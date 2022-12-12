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Киселёв Иван Павлович

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Место рождения

Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

?.05.1902

Дата смерти

?.05.72

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.09.1946

Сын: Киселёв Сергей Иванович

Мать ребёнка: Киселёва Александра Федоровна

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фильченкова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Киселёва Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Киселёва Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюхина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Киселёва Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Александра Федоровна

Смерть
?.05.72
Красноармейск, Красноармейск, Московская область
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