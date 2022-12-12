Киселёв Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения?.05.1902
Дата смерти?.05.72
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1946
Мать ребёнка: Киселёва Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фильченкова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Киселёва Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Киселёва Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюхина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Киселёва Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.72