Егоров Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.?
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.?
Отец: Егоров Петр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.2007
Дочь: Егорова Мария Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.2009
Дочь: Егорова Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности