Егоров Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Максим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.?

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.?

Отец: Егоров Петр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.2007

Дочь: Егорова Мария Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.2009

Дочь: Егорова Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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