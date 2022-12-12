Великоданенко Григорий (Георгий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великоданенко Григорий (Георгий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1900 ст.

Дочь: Великоданенко Евдокия Григорьевна (Георгиевна)

Мать ребёнка: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1910

Дочь: Цвигун Вера Григорьевна (георгиевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1910 по 1913

Сын: Великоданенко Дмитрий Григорьевич (георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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