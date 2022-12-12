Великоданенко Григорий (Георгий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1900 ст.
Дочь: Великоданенко Евдокия Григорьевна (Георгиевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1910
Дочь: Цвигун Вера Григорьевна (георгиевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1910 по 1913
Сын: Великоданенко Дмитрий Григорьевич (георгиевич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно