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Васильченко Антон Никитич

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.11.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1836

Отец: Васильченко Никита Иванович

Мать: Васильченко Матрена Федоровна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко (Комышанская) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.02.1863

Дочь: Васильченко (Васильченко) Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Васильченко (Комышанская) Татьяна Тимофеевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1864

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Васильченко (Комышанская) Татьяна Тимофеевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1866

Дочь: Васильченко (Васильченко) Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Васильченко (Комышанская) Татьяна Тимофеевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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