Райков Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1957
Дата смерти29.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1957
Место жительства
С 1961 по ?.04.1981
в доме отца
Бракосочетание
1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Харьков, Харківська область
Место жительства
С ?.05.1981 по 2003
центр СПБ. метро звенигородская
Рождение ребёнка
24.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2003
Похороны
2003