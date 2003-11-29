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Райков Василий Георгиевич

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Место рождения

Жары, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.06.1957

Дата смерти

29.11.2003

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1957

Отец: Райков Георгий Васильевич

Мать: Райкова (Виноградова) Антонина Никифоровна

Жары, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1961 по ?.04.1981
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
в доме отца
Бракосочетание
1979

Жена: скрыто настройками приватности

Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Харьков, Харківська область
Место жительства
С ?.05.1981 по 2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
центр СПБ. метро звенигородская
Рождение ребёнка
24.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.11.2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
2003
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

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