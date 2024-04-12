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Елена Тимофеева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Тимофей Гаврилов

Мать: Ирина Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1804
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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