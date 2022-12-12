Климушева (Спирина) Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1871
Дата смерти04.03.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1892
Нижние Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Тырина Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Климушев Иван Иванович
Погост Коквицкий
Смерть
04.03.1938