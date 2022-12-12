Климушева (Спирина) Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушева (Спирина) Прасковья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1871

Дата смерти

04.03.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Климушев Иван Иванович

Нижние Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: Тырина Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Климушев Иван Иванович

Погост Коквицкий
Смерть
04.03.1938
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