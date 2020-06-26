Борисов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти26.06.2020
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Смерть
26.06.2020