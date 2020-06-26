Борисов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Сергей Васильевич

Борисов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

26.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Борисов Василий Васильевич

Мать: Хабышева Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Смерть
26.06.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close