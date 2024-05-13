Лукьянова Аграфена Егоровна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Аграфена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Михаил Никитович

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: (Лукьянова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Никитович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.05.1903

Дочь: (Лукьянова) Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Никитович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1907

Сын: Лукьянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Никитович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Никитович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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