Лукьянова Аграфена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: (Лукьянова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Никитович
Рождение ребёнка
27.05.1903
Дочь: (Лукьянова) Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Никитович
Рождение ребёнка
28.08.1907
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Никитович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Никитович
Смерть
Неизвестно