(Барсагаева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большанин Николай Акимович
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Большанина) Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Большанина) Ангелина Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович