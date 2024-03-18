(Барсагаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барсагаева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Николай Акимович

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большанин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Большанина) Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Большанина) Ангелина Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким Демьянович

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