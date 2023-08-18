Журавлева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Алексей

Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Виктор

Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаушкина (Рускова) Изабелла

Отец ребёнка: Русков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рускова) Зинаида

Отец ребёнка: Русков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Владимир

Отец ребёнка: Черепанов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов ?

Смерть
Неизвестно

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