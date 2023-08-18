Журавлева Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Алексей
Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Виктор
Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаушкина (Рускова) Изабелла
Отец ребёнка: Русков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рускова) Зинаида
Отец ребёнка: Русков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Владимир
Отец ребёнка: Черепанов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черепанов ?
Смерть
Неизвестно