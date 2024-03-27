Эйдельман Матвей (Мендель) Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйдельман Матвей (Мендель) Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1871

Отец: Эйдельман Марк Аронович

Мать: Эйдельман Сара

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Брацлавская Софья Матвеевна

Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична

кабанск, Кабанский район, Бурятия, Russian Federation
Рождение ребёнка
1906

Сын: Эйдельман Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична

с.Кабанск Прибайкальского р-на
Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: Яцевило Элла Матвеевна

Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична

с.Кабанск Прибайкальского р-на
Рождение ребёнка
1914

Сын: Эйдельман Леонтий Матвеевич

Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична

с.Кабанск Прибайкальского р-на
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Преображенская Лия Матвеевна

Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична

с.Кабанск Прибайкальского р-на
Рождение ребёнка
1920

Сын: Эйдельман Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична

Рождение ребёнка
07.11.1922

Дочь: Зеленовская (эйдельман) Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична

г.Улан-Удэ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична

Смерть
Неизвестно
г.Улан-Удэ
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