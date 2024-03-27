Эйдельман Матвей (Мендель) Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1871
Отец: Эйдельман Марк Аронович
Мать: Эйдельман Сара
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Брацлавская Софья Матвеевна
Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична
кабанск, Кабанский район, Бурятия, Russian Federation
Рождение ребёнка
1906
Сын: Эйдельман Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична
с.Кабанск Прибайкальского р-на
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: Яцевило Элла Матвеевна
Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична
с.Кабанск Прибайкальского р-на
Рождение ребёнка
1914
Сын: Эйдельман Леонтий Матвеевич
Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична
с.Кабанск Прибайкальского р-на
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Преображенская Лия Матвеевна
Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична
с.Кабанск Прибайкальского р-на
Рождение ребёнка
1920
Сын: Эйдельман Борис Матвеевич
Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична
Рождение ребёнка
07.11.1922
Дочь: Зеленовская (эйдельман) Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Эйдельман (флейшер) Голда Ильинична
г.Улан-Удэ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Улан-Удэ