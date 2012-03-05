Прокина Жижелева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1948
Дата смерти05.03.2012
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белозёрова Прокина Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
10.01.?
Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
22.04.1980
Дочь: Контеева Прокина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич
Смерть
05.03.2012