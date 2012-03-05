Прокина Жижелева Мария Александровна 22.12.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокина Жижелева Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1948

Дата смерти

05.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1948

Отец: Жижелев Александр Николаевич

Мать: Жижелева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белозёрова Прокина Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
10.01.?

Сын: Прокин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
22.04.1980

Дочь: Контеева Прокина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Прокина Василий Георгиевич

Смерть
05.03.2012

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