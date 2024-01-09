Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1872
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Бывалькевич Матвей
Мать: не указана
Сын: Бывалькевич Константин Кириллович
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Дочь: (Бывалькевич) Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Дочь: (Бывалькевич) Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Дочь: (Бывалькевич) Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Сын: Бывалькевич Максим Кириллович
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Дочь: (Бывалькевич) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Дочь: (Бывалькевич) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Дочь: (Бывалькевич) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Сын: Бывалькевич Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Сын: Бывалькевич Александр Кириллович
Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич