Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Бывалькевич Матвей

Мать: не указана

Боханов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Рождение ребёнка
05.03.1893

Сын: Бывалькевич Константин Кириллович

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1895

Дочь: (Бывалькевич) Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1897

Дочь: (Бывалькевич) Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1900

Дочь: (Бывалькевич) Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Бывалькевич Максим Кириллович

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: (Бывалькевич) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: (Бывалькевич) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1909

Дочь: (Бывалькевич) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1911

Сын: Бывалькевич Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1917

Сын: Бывалькевич Александр Кириллович

Отец ребёнка: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.