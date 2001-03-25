Цымбрыла (Колчина) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбрыла (Колчина) Галина Алексеевна

Место рождения

Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область

Дата рождения

25.03.2001

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1978 г.р.

Муж

До 1999 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2001

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шишкина (Касалинская) Анна Викторовна

Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Образование
С 2007 по 2018
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Образование
С 2018 по 2021
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
2021
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Работа или профессия
С 2022 по 2023
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Работа или профессия
С 2023
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Бракосочетание
?.10.2023

Муж: Цымбрыла Алексей

Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область

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