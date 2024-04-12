Савин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Савин Иван
Мать: Савина Софья
Захоронение (военное)
1942
д. Белицы Износковский район
В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии погиб от ранений (04.04.1942). Место захоронения: урочище д. Белицы, Износковский район.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн.
Смерть
1942
В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии погиб от ранений (04.04.1942). Место захоронения: урочище д. Белицы, Износковский район.