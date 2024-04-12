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Савин Григорий Иванович

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Место рождения

Конская, Мещовский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1915

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Савин Иван

Мать: Савина Софья

Конская, Мещовский уезд, Калужская губерния
Захоронение (военное)
1942
д. Белицы Износковский район
В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии погиб от ранений (04.04.1942). Место захоронения: урочище д. Белицы, Износковский район.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Анна Яковлевна

Конская, Мещовский уезд, Калужская губерния
Место жительства
Неизвестно
Конская, Мещовский уезд, Калужская губерния
Военная служба
Неизвестно
Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн.
Смерть
1942
В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии погиб от ранений (04.04.1942). Место захоронения: урочище д. Белицы, Износковский район.
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