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Смирнова Лидия

Место рождения

г. Элиста

Дата рождения

07.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай

Рождение ребёнка
24.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай

Рождение ребёнка
21.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай

Смерть
Неизвестно

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