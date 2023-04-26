Смирнова Лидия
Место рожденияг. Элиста
Дата рождения07.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Николай
Рождение ребёнка
24.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Рождение ребёнка
21.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Смерть
Неизвестно