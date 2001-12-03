Старцев Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1927
Дата смерти03.12.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927
Рождение ребёнка
04.04.1956
Дочь: Литвиненко Людмила Кузьминична
Мать ребёнка: Старцева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старцева Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2001