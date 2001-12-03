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Старцев Кузьма Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1927

Дата смерти

03.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927

Отец: Старцев Василий Михеевич

Мать: Старцева Евдакия Карповна

Рождение ребёнка
04.04.1956

Дочь: Литвиненко Людмила Кузьминична

Мать ребёнка: Старцева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старцева Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева Евгения Ивановна

Смерть
03.12.2001
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