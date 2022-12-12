Петрашев Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822 П, л. 96 . 22 года в 1917 году
Военная служба
28.02.1917 ст.
Поступил в лазарет. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822 П, л. 96 .
Смерть
Неизвестно