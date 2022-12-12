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Петрашев Александр Петрович

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Место рождения

Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822 П, л. 96 . 22 года в 1917 году
Военная служба
28.02.1917 ст.
Поступил в лазарет. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822 П, л. 96 .
Смерть
Неизвестно
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