Розанова (Чернова) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Чернова) Анна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1883

Дата смерти

06.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1883

Отец: Чернов Федот

Мать: Чернова Авдотья (?)

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Никитина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Розанов Александр

Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: Лапинская Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич

д. Попово, Лопасненский р-н, Московская губерния (область)
Рождение ребёнка
10.03.1912

Дочь: Астапова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Розанов Василий

Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Розанов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Михаил Васильевич

Смерть
06.12.1957
Похороны
Неизвестно
Москва,Ракитки
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