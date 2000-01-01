Розанова (Чернова) Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1883
Дата смерти06.12.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1883
Отец: Чернов Федот
Мать: Чернова Авдотья (?)
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Никитина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Розанов Александр
Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Лапинская Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич
д. Попово, Лопасненский р-н, Московская губерния (область)
Рождение ребёнка
10.03.1912
Дочь: Астапова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Розанов Василий
Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Розанов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Розанов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1957
Похороны
Неизвестно
Москва,Ракитки