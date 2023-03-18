Харькова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1978
Дочь: Харькова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Харьков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1981
Сын: Харьков Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Харьков Анатолий Михайлович
Орск, город Орск, Оренбургская область