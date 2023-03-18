Харькова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харькова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1978

Дочь: Харькова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Харьков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.1981

Сын: Харьков Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Харьков Анатолий Михайлович

Орск, город Орск, Оренбургская область

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