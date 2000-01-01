Порунков Степан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порунков Степан Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1936

Дочь: Федейкина Вера Степановна

Мать ребёнка: Ганина Елена Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парунков Владимир

Мать ребёнка: Ганина Елена Романовна

Смерть
Неизвестно
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