Корсюкова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти17.03.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1911
Дочь: Корсюкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
17.03.1911
Причина смерти: От сибирской язвы | Не была исповедана
Похороны
25.03.1911
Христианское кладбище