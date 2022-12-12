Корсюкова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсюкова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

17.03.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1911

Дочь: Корсюкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
17.03.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От сибирской язвы | Не была исповедана
Похороны
25.03.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Христианское кладбище
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