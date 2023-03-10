Серова (Маркова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Маркова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Серов Николай Карпович

Отец ребёнка: Серов Карп Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Виктор Карпович

Отец ребёнка: Серов Карп Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Карпович

Отец ребёнка: Серов Карп Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Михаил Карпович

Отец ребёнка: Серов Карп Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Карп Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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