Серова (Маркова) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Серов Карп Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серов Карп Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серов Карп Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серов Карп Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно