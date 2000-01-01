Тупицын Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
МК 1876-1879 Истобенск (свадьба) жених Истобенской волости деревни 1 Онофревской 22 года невеста той же волости дер. Шишмаринской 20 лет поруч. по женеху и невесте крест. Александр Яковлев Тупицын, Ал... Показать все
Смерть
После 1876