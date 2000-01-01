Тупицын Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Жена: Тупицына Пелагея Ларионовна

МК 1876-1879 Истобенск (свадьба) жених Истобенской волости деревни 1 Онофревской 22 года невеста той же волости дер. Шишмаринской 20 лет поруч. по женеху и невесте крест. Александр Яковлев Тупицын, Ал... Показать все
Смерть
После 1876
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