Асоскова Евдокия (Полетаева) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Евдокия (Полетаева) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полетаев Степан Иванович

Мать: Полетаева Наталия Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асоскова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Асосков Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поповкина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Асосков Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асосков Александр Федорович

Отец ребёнка: Асосков Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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