Асоскова Евдокия (Полетаева) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асоскова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Асосков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поповкина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Асосков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асосков Александр Федорович
Отец ребёнка: Асосков Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно