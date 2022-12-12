Брянцев Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Брянцев Александр
Мать: не указана
Образование
26.06.1884 ст.
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии со свидетельством второго разряда.
Работа или профессия
17.05.1885 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определён в псаломщика Кадниковского Николаевского собора.
Работа или профессия
28.07.1888 ст.
Переведен к Вологодской градской Введенской кладбищенской церкви.
Работа или профессия
07.08.1888 ст.
Посвящен в диакона.
Работа или профессия
30.04.1889 ст.
Рукоположен во священника на псаломнической вакансии.
Работа или профессия
С 27.04.1890 по 04.11.1891 ст.
Законоучитель в убежище Вологодского Благотворительного общества.
Работа или профессия
04.11.1891 ст.
Переведён к Христорождественской Вотчинской церкви Вологодского уезда (погост Вотчинский).
Работа или профессия
С 14.11.1891 ст.
Состоял законоучителем в Вотчинском земском училище.
Бракосочетание
Около 1891
Рождение ребёнка
30.06.1892 ст.
Дочь: Брянцева Мария Павловна
Мать ребёнка: Брянцева Пульхерия Ивановна
Дочь священника.
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.
Мать ребёнка: Брянцева Пульхерия Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1898 ст.
Сын: Брянцев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Брянцева Пульхерия Ивановна
Работа или профессия
С 14.12.1899 по 06.11.1910 ст.
На должности члена исполнительного Попечительного Совета.
Работа или профессия
С 25.01.1910 по 15.03.1913 ст.
На должности председателя церковно-приходского попечительства.
Работа или профессия
?.11.1910 ст.
Утвержден в должности помощника Благочинного.
Работа или профессия
С 19.10.1914 ст.
Состоял законоучителем в Мишенском земском училище.
Смерть
Неизвестно