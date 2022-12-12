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Брянцев Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Брянцев Александр

Мать: не указана

Образование
26.06.1884 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии со свидетельством второго разряда.
Работа или профессия
17.05.1885 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определён в псаломщика Кадниковского Николаевского собора.
Работа или профессия
28.07.1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен к Вологодской градской Введенской кладбищенской церкви.
Работа или профессия
07.08.1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Посвящен в диакона.
Работа или профессия
30.04.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рукоположен во священника на псаломнической вакансии.
Работа или профессия
С 27.04.1890 по 04.11.1891 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Законоучитель в убежище Вологодского Благотворительного общества.
Работа или профессия
04.11.1891 ст.
Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Переведён к Христорождественской Вотчинской церкви Вологодского уезда (погост Вотчинский).
Работа или профессия
С 14.11.1891 ст.
Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Состоял законоучителем в Вотчинском земском училище.
Бракосочетание
Около 1891

Жена: Брянцева Пульхерия Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1892 ст.

Дочь: Брянцева Мария Павловна

Мать ребёнка: Брянцева Пульхерия Ивановна

Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.

Сын: Брянцев Антонин Павлович

Мать ребёнка: Брянцева Пульхерия Ивановна

Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.06.1898 ст.

Сын: Брянцев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Брянцева Пульхерия Ивановна

Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 14.12.1899 по 06.11.1910 ст.
Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
На должности члена исполнительного Попечительного Совета.
Работа или профессия
С 25.01.1910 по 15.03.1913 ст.
Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
На должности председателя церковно-приходского попечительства.
Работа или профессия
?.11.1910 ст.
Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Утвержден в должности помощника Благочинного.
Работа или профессия
С 19.10.1914 ст.
Состоял законоучителем в Мишенском земском училище.
Смерть
Неизвестно
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