Маслов Калина
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Маслов Иван
Мать: Маслова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Маслова) Пелагея
Мать ребёнка: Маслова Лукерья Стефановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Маслов Никита
Мать ребёнка: Маслова Лукерья Стефановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Маслова) Секлетинья
Мать ребёнка: Маслова Лукерья Стефановна
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1857