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Маслов Калина

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Маслов Иван

Мать: Маслова Наталья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Лукерья Стефановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Маслова) Пелагея

Мать ребёнка: Маслова Лукерья Стефановна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Маслов Никита

Мать ребёнка: Маслова Лукерья Стефановна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Маслова) Секлетинья

Мать ребёнка: Маслова Лукерья Стефановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1857
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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