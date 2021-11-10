Шанько Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШанько Анна Александровна

Шанько Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2021

Отец: Шанько Александр Владимирович

Мать: Шанько Екатерина Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close