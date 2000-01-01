Исмакай Юлдаш у(г)лы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмакай Юлдаш у(г)лы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1746

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

До 1711 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1746

Отец: Юлдаш Казансы у(г)лы

Мать: не указана

Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
1763 или 1764

Сын: Яныбай Исмакай у(г)лы

Мать ребёнка: не указана

Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Смерть
После 1763
Предположительно. Точная дата и место смерти неизвестны.
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