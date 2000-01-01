Исмакай Юлдаш у(г)лы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1746
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1746
Отец: Юлдаш Казансы у(г)лы
Мать: не указана
Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
1763 или 1764
Мать ребёнка: не указана
Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Смерть
После 1763
Предположительно. Точная дата и место смерти неизвестны.