Шукайло (Попова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Иван Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шукайло Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Шукайло) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Шукайло Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шукайло Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Шукайло Михаил
Смерть
Неизвестно