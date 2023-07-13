Панкратов Владимир Сергеевич
Место рожденияпос. Лифудзин Кавалеровского р-на Приморского края (до 1972года)
Дата рождения17.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1960
пос. Лифудзин Кавалеровского р-на Приморского края переименован в 1972 году в пос. Рудный Кавалеровского р-на Приморского края
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1986
Сын: Панкратов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Панкратова (Бударина) Галина Ивановна
Бракосочетание
06.03.1988
Галичный, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.04.1990
Дочь: Трухина (Панкратова) Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Панкратова (Бударина) Галина Ивановна