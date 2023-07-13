Панкратов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратов Владимир Сергеевич

Панкратов Владимир Сергеевич

avatar

Место рождения

пос. Лифудзин Кавалеровского р-на Приморского края (до 1972года)

Дата рождения

17.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1960

Отец: Панкратов (Плехоткин) Сергей Митрофанович

Мать: Панкратова (Хренова) Мария Дмитриевна

пос. Лифудзин Кавалеровского р-на Приморского края переименован в 1972 году в пос. Рудный Кавалеровского р-на Приморского края
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1986

Сын: Панкратов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Панкратова (Бударина) Галина Ивановна

Боктор, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
06.03.1988

Жена: Панкратова (Бударина) Галина Ивановна

Галичный, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.04.1990

Дочь: Трухина (Панкратова) Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Панкратова (Бударина) Галина Ивановна

Боктор, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.