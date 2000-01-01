Михайлов Григорий Леонович
Место рождения18188 Svirkiškė, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1842
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Михайлов Леон Максимович
Мать: Михайлова ?
18188 Svirkiškė, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Христинья Григорьевна
Мать ребёнка: Михайлова Агафья Корнеевна
18188 Svirkiškė, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно