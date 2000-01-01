Михайлов Григорий Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Григорий Леонович

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Место рождения

18188 Svirkiškė, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Михайлов Леон Максимович

Мать: Михайлова ?

18188 Svirkiškė, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Христинья Григорьевна

Мать ребёнка: Михайлова Агафья Корнеевна

18188 Svirkiškė, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
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