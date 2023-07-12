Севастьянова (Варнавская) Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова Раиса Михайлова
Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943