Севастьянова (Варнавская) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Варнавская) Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севастьянова Раиса Михайлова

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Михаил Степанович

Смерть
1943
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