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Buchmaier Johann Michael
Buchmaier Johann Michael
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1746
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Buchmaier Andreas
Около 1716 г.р.
Мать
(Geiger) Elisabeth
Около 1713 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Buchmaier Andreas
Мать:
Elisabeth
Смерть
Неизвестно
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