(Шарыгина) Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарыгина) Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

1694 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Шарыгин Иван Григорьевич

Мать: ?

Смерть
1791
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