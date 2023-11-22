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(Шарыгина) Арина Ивановна
(Шарыгина) Арина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1737
Дата смерти
1791
Пол
Женский
Отец
Шарыгин Иван Григорьевич
1694 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец:
Шарыгин Иван Григорьевич
Мать:
?
Смерть
1791
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