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Котляров Иосиф Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Котляров Яков Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлярова (Топольская) Наталия Флористовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлярова (Топольская) Наталия Флористовна

Рождение ребёнка
21.03.1916

Дочь: (Котлярова) Алла Иосифовна

Мать ребёнка: Котлярова (Топольская) Наталия Флористовна

Дубовичи, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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