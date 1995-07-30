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Конопляная Татьяна Тимофеевна
Конопляная Татьяна Тимофеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.1949
Пол
Женский
Отец
Конопляный Тимофей Васильевич
1913 г.р.
Мать
Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949
Отец:
Конопляный Тимофей Васильевич
Мать:
Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна
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