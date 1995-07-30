Конопляная Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конопляная Татьяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949

Отец: Конопляный Тимофей Васильевич

Мать: Свинаренко -Дубовская Сара Ивановна

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