Оспищева (Казачкова) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оспищева (Казачкова) Анна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1989

Отец: Казачков Юрий Владимирович

Мать: Казачкова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
29.05.2013

Сын: Оспищев Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Оспищев Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
31.01.2016

Дочь: Оспищева Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Оспищев Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
07.04.2021

Сын: Оспищев Захар Дмитриевич

Отец ребёнка: Оспищев Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.10.2022

Сын: Оспищев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Оспищев Дмитрий Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оспищев Дмитрий Евгеньевич

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