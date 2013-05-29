Оспищева (Казачкова) Анна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1989
Рождение ребёнка
29.05.2013
Отец ребёнка: Оспищев Дмитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
31.01.2016
Дочь: Оспищева Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Оспищев Дмитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
07.04.2021
Отец ребёнка: Оспищев Дмитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.10.2022
Отец ребёнка: Оспищев Дмитрий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно