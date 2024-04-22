Архипов (Сочихин) Алексей Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Сочихин) Алексей Лаврентьев

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.03.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1838

Отец: Архипов Лаврентий Иванов

Мать: Архипова Афимья Савельева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1865

Сын: Архипов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Архипова Лукерья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1868

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Архипова Лукерья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1874

Сын: Архипов Иван Алексеевич .

Мать ребёнка: Архипова Лукерья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1877

Сын: Архипов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Архипова Лукерья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Лукерья Иванова

Смерть
Неизвестно
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