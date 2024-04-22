Архипов (Сочихин) Алексей Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения17.03.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1838
Рождение ребёнка
20.01.1865
Мать ребёнка: Архипова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1868
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Архипова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
04.01.1874
Сын: Архипов Иван Алексеевич .
Мать ребёнка: Архипова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1877
Сын: Архипов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Архипова Лукерья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Лукерья Иванова
Смерть
Неизвестно