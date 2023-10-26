Дроздков Федор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти23.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздкова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Дроздкова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздков Владимир Федорович
Мать ребёнка: Дроздкова Ульяна
Рождение ребёнка
02.12.1931
Дочь: Дикопольцева Вера Федоровна
Мать ребёнка: Дроздкова Ульяна
Смерть
23.06.1978