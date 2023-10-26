Дроздков Федор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздков Федор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

23.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздкова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Дроздкова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Дроздкова Ульяна

Рождение ребёнка
02.12.1931

Дочь: Дикопольцева Вера Федоровна

Мать ребёнка: Дроздкова Ульяна

Смерть
23.06.1978

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