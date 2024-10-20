Анохин Яков Евдокимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анохин Яков Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анохин Евдоким Самоилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Анохина (Тювина) Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина (Тювина) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
09.07.1891

Сын: Анохин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Анохина (Тювина) Елена Семеновна

Смерть
Неизвестно

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