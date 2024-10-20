Анохин Яков Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анохин Евдоким Самоилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анохина (Тювина) Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1891
Мать ребёнка: Анохина (Тювина) Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно