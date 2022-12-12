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Говорушенко Василий Иванович

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Место рождения

Озерки 6-е, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.11.1912

Дата смерти

09.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1912

Отец: Говорушенко Иван Савельевич

Мать: не указана

Озерки 6-е, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.01.1942
Умер в плену 9.01.1942 года. Похоронен в городе Зандбостель.
Военная служба
С по 09.01.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец В звании красноармейца служил шофёром в 106 стрелковой дивизии. 13.10.1941 года попал в плен под Вязьмой. Отправлен в лагерь «Шталаг X B Зандбостель» ... Показать все
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