Говорушенко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.11.1912
Дата смерти09.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1912
Отец: Говорушенко Иван Савельевич
Мать: не указана
Смерть
09.01.1942
Умер в плену 9.01.1942 года. Похоронен в городе Зандбостель.
Военная служба
С по 09.01.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец В звании красноармейца служил шофёром в 106 стрелковой дивизии. 13.10.1941 года попал в плен под Вязьмой. Отправлен в лагерь «Шталаг X B Зандбостель» ... Показать все