Скорняков Никита Иосифович (Осипович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорняков Никита Иосифович (Осипович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скорняков Йосиф (Осип) Селиверстович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скорняков сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скорняков Сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скорняков Сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорнякова дочь

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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