(Ведерникова) Валентина Геннадьевна 1956 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ведерникова) Валентина Геннадьевна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 1956

Дети
Вечеслав1978 г.р.
Александр1985 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Сын: Вечеслав

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Сын: Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1991

Сын: Сергей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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