(Ведерникова) Валентина Геннадьевна

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Сын: Вечеслав
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Сын: Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1991
Сын: Сергей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности