Крестина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максим Иванов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Максим Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Максим Иванов (Ич)
Смерть
До 1739