Крестина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Максимов (Ич)

Отец ребёнка: Максим Иванов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Василий Максимов (Ич)

Отец ребёнка: Максим Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Дмитрий Максимов (Ич)

Отец ребёнка: Максим Иванов (Ич)

Смерть
До 1739

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