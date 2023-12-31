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Бирюкова Прасковья Никитина

Место рождения

с. Лысые горы Тамбовского уезда

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Лысые горы Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Бирюков Филипп Андреев

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Бирюков Иван Филиппов

Отец ребёнка: Бирюков Филипп Андреев

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1749

Сын: Бирюков Ефим Филиппов

Отец ребёнка: Бирюков Филипп Андреев

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Василиса Филиппова

Отец ребёнка: Бирюков Филипп Андреев

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Филипп Андреев

Смерть
Неизвестно
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