Бирюкова Прасковья Никитина
Место рожденияс. Лысые горы Тамбовского уезда
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Бирюков Филипп Андреев
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Бирюков Филипп Андреев
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Бирюков Филипп Андреев
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Василиса Филиппова
Отец ребёнка: Бирюков Филипп Андреев
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно